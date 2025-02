Romadailynews.it - Ambiente: assessora Roma, prosegue la riqualificazione arborea del Municipio I

L’to all’Agricoltura,e Ciclo dei rifiuti ha annunciato che ladelle strade diprocede a pieno ritmo.La prossima settimana inizieranno gli interventi a via de Saint Bon, via Racchia, via Prevesa e via Arminjon, mentre i lavori in via Morin proseguono senza sosta. In totale, saranno piantate 121 nuove piante, aumentando il verde dell’area.Le nuove piante andranno a sostituire gli arbusti compromessi o giunti alla fine del ciclo di vita e occuperanno le tazze attualmente vuote. Saranno abbattute 59 piante, mentre verranno rimosse 84 ceppaie vecchie. Ad esempio, via Morin sarà arricchita con 30 nuovi mirto, via de Saint Bon con 49 ligustri, via Racchia e via Prevesa con rispettivamente 13 e 9 ligustri, e infine via Arminjon con 20 peri da fiore.