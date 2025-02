Iodonna.it - Amatissime o odiatissime, le Birkestock tornano a fare discutere: secondo la giustizia tedesca però non sono opere d'arte

Leggi su Iodonna.it

Comodi must-have (almenoalcuni), ma nond’. Giovedì 20 febbraio la Corte Federale diha stabilito che i sandali Birkenstock non posessere protetti dal diritto d’autore. Christian Dior e la collaborazione con Birkenstock guarda le foto La causa di Birkenstock contro tre concorrentiBirkenstock chiama e larisponde, ma non come avrebbe voluto il marchio tedesco. La Corte Federale diha infatti stabilito che gli iconici sandali non posessere consideratid’e, dunque, nonprotetti dal diritto d’autore.