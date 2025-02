Panorama.it - Alzheimer: nuovi farmaci possono migliorare l'autonomia dei pazienti

“Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai”. Simone Cristicchi ha fatto piangere tutti. La canzone “Quando sarai piccola” rimarrà nella storia del Festival di Sanremo. Un momento intimo in cui si sono rispecchiati milioni di italiani. I genitori si invecchiano e si ammalano, i figli dovranno prendersene cura. Ma non è solo questo. Il testo del cantautore romano è diventato l’occasione per tornare a parlare di. Un tipo di demenza che solitamente ci coglie impreparati. Il suo inizio è subdolo, difficile da comprendere a primo impatto. Come riporta l’Istituto Superiore di Sanità, “le persone cominciano a dimenticare alcune cose, per arrivare al punto in cui non riescono a più a riconoscere nemmeno i familiari e hanno bisogno di aiuto anche per le attività quotidiane più semplici”.