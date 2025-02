Lopinionista.it - Alviero Martini 1A Classe e Boscolo Tours per un’esperienza esclusiva

Due eccellenze italiane,1A, uniscono le forze per creareunica: una crociera sul Nilo targatache celebra il fascino dell’Egitto e lo stile inconfondibile della Collezione Primavera/Estate 2025 di1A.Sei talent selezionati saranno protagonisti di un viaggio straordinario lungo il Nilo, esplorando siti iconici come Luxor, la Valle dei Re, Assuan e Abu Simbel. Gli outfit della Collezione PE25, con stampe e dettagli ispirati ai viaggi, si integreranno perfettamente con l’atmosfera magica dell’Egitto, raccontando un dialogo tra tradizione e modernità. Gli abiti e gli accessori estivi firmati1Asi distinguono per l’uso di toni caldi, rossi e gialli, richiamando l’estetica dei paesaggi desertici e delle terre lontane, con dettagli iconici come le famose mappe geografiche, che sono il marchio di fabbrica del brand.