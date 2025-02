Ilrestodelcarlino.it - Altro giorno di sangue a Ferrara, chi era il motociclista morto

, 21 febbraio 2025 – Ancorasulle strade ferraresi. A perdere la vita stavolta è stato Matteo Carassini, undi 47 anni. La tragedia si è verificata nel pomeriggio di ieri, poco dopo le 16, lungo via Padova all’altezza di Pontelagoscuro e, più precisamente, all’ingresso della concessionaria auto Ford Stracciari. I mezzi coinvolti nel terrificante scontro sono una Ford Focus e una moto Benelli 750. Da una prima ricostruzione ancora in fase di accertamento, l’impatto sarebbe avvenuto dopo una lunga frenata della moto, finita poi contro la fiancata destra dell’auto. Quest’ultima, presumibilmente, proveniva dae potrebbe aver svoltato verso sinistra per entrare al piazzale della concessionaria. Lo scontro è stato violentissimo e il conducente della moto è stato sbalzato dalla sella contro il parabrezza e cofano della Focus.