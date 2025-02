Frosinonetoday.it - Altro blocco produttivo nel nuovo anno nello stabilimento Stellantis

Leggi su Frosinonetoday.it

Brutte notizie ancora una volta in questo 2025 per i lavoratori del gruppodellodi Piedimonte San Germano, nel sud della provincia di Frosinone. Nelle ore scorse, infatti, l'azienda ha comunicato una ulteriore fermata produttiva per loCassino Plant dove si.