Ilrestodelcarlino.it - Alma, cronaca di un’agonia. Domenica niente trasferta

Il destino ultimo dell’Juventus Fano, vale a dire della società a responsabilità limitata così denominata, è nelle mani di Salvatore Guida. Il primo passo concreto è quello della cessazione dell’attività agonistica:Matelica-Juventus non si giocherà perché la squadra granata quasi certamente non farà la. A Cattolica non il campo non è più a disposizione e d’altronde quasi tutti i giocatori, soprattutto quelli stranieri, se ne sono andati. Fino all’ultimo qualche ragazzino fanese dell’ci ha provato, ma si è dovuto arrendere all’evidenza. Della squadra non ci sono più segni di vita. Dopo due mancate presenze alle gare scatterà l’esclusione automatica dell’Juve Fano dal campionato di Eccellenza e a questo proposito tornano in mente gli appelli fatti da varie parti al Comitato regionale della Figc ad agosto di non ammettere l’al campionato per evidenti problematicità di gestione.