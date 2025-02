Ilgiorno.it - All’Osteria La tela torna SuperAbili. Storie di sport e di autonomia

Giovedì alle 21,Lasecondo appuntamento didi disabilità e di. Tema della serata è Tutti in campo, loper superare le difficoltà. In apertura un video dei gemelli Luca e Matteo Cogliati, dal titolo: Una giornata.normale. Con il loro telefonino, i due fratelli hanno seguito una quotidiana giornata di lavoro (in una farmacia di Busto) e di allenamenti di Riccardo Maino, medaglia d’oro assoluto nella ginnastica artistica ai Trisome Games di Antalya, in Turchia, le Olimpiadi degli atleti con Sindrome di Down. A seguire, la CastoroSpecial Olympics di Legnano, associazioneiva di basket, ginnastica ritmica, nuoto e psicomotricità. Basket e ginnastica ritmica partecipano alle gare di Special Olimpics. Toccherà poi a INxAUT, associazione di famiglie con figli autistici di Solaro, che ci faranno conoscere la loro esperienza.