Tpi.it - “All’Europa serve una nuova re-industrializzazione”: colloquio con Luca Dal Fabbro, presidente di Iren

, la Cina e i Brics stanno investendo massicciamente in tecnologie verdi e materiali critici. In Europa, invece, abbiamo accumulato un forte ritardo in questo campo. Pensa che l’Ue possa realisticamente raggiungere un’autosufficienza nell’ambito delle materie prime strategiche o sarà inevitabilmente dipendente da altri attori globali?«La Cina ci ha messo più di trent’anni e investimenti nell’ordine dei 100 miliardi di euro per conquistare la leadership in questo campo, in quanto il leader cinese Deng Xiaoping avviò il piano sulle terre rare negli anni Ottanta. Pechino ha dimostrato di avere una visione di lungo periodo. Questo è il punto centrale per ciò che ci riguarda: negli ultimi venticinque anni l’Europa non ha avuto, e non ha tutt’ora, una visione di lungo periodo. Per troppo tempo abbiamo sottovalutato il tema delle materie critiche.