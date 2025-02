Agi.it - All'Enea si studia un modello per il nucleare sicuro

AGI - Unavanzato di intelligenza artificiale per migliorare i calcoli delle simulazioni di incidenti 'severi' nei reattori nucleari. Arlo è l'nell'ambito del progetto europeo Assas da 4 milioni di euro, coordinato dalla francese Asnr, che vede la partecipazione di 14 partner di Paesi Ue, Svizzera e Ucraina. Ilpunta a combinare analisi temporali e relazioni tra variabili per ottimizzare i calcoli del codice Astec, il software di riferimento europeo che consente di simulare i fenomeni generati da un incidente severo in un reattore raffreddato ad acqua, dall'evento iniziale fino all'eventuale rilascio di materiali radioattivi all'esterno del contenimento. L'obiettivo finale è rafforzare la sicurezza in caso di incidenti nucleari adottando pronte e sperimentate strategie di risposta.