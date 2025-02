Juventusnews24.com - Allenamento Juve: i bianconeri preparano la sfida contro il Cagliari. Ecco come hanno lavorato gli uomini di Thiago Motta

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24, glidisi sono allenati per preparare al meglio lailil reportLasi è ritrovata alla Continassa per preparare la difficile trasferta dell’Unipol Domusilil report dell’odierno.NOTA UFFICIALE – «Lantus, dopo ladi Champions Leagueil PSV Eindhoven, è tornata a pensare al campionato. Oggi, venerdì 21, la squadra si è ritrovata alla Continassa per preparare lagli isolani: chi è sceso in campo dall’inizio in Olanda ha svolto un lavoro di recupero, la restante parte del gruppo, dopo la consueta fase iniziale di riscaldamento, ha focalizzato l’attenzione sul possesso palla e sul lavoro atletico, con e senza palla.»Leggi suntusnews24.