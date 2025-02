Allarme Valentino Rossi deve stare attento | Costerà caro

Leggi su Sportface.it

L’annuncio in diretta che mette in guardia il ‘Dottore’: “Perdere terreno all’inizio può significare dire addio alla corsa al titolo”Il 17 febbraioha compiuto 46 anni. Il ‘Dottore’ ha fatto festa in Romagna, in un ristorante di Santarcangelo, in compagnia di amici e tanti vip, da Cesare Cremonini a Pecco Bagnaia rivale della sua Scuderia anche nel pmo Mondiale di MotoGp.Presente naturalmente anche la compagna Francesca Sofia Novello, la quale il 4 gennaio scorso ha dato alla luce la sua seconda figlia, Gabriella.: “” (Screen Youtube GeoPop) – Sportface.itL’età avanza, maresta un ragazzo nell’animo con una grande passione: i motori. Le moto in primis, ma dopo il ritiro (14 novembre 2021) sempre di più le quattro ruote.