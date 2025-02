Formiche.net - Allarme in Germania. La polizia ha condiviso troppo con la Cina?

La Bundespolizei e le autorità di sicurezza cinesi hanno sviluppato, nell’ultimo decennio, una serie di scambi e progetti congiunti, che hanno toccato vari ambiti come il controllo delle frontiere, il contrasto alla criminalità documentale e la gestione della migrazione irregolare. Già durante l’Eurocampionato, latedesca ha invitato osservatori cinesi per un reciproco scambio di metodologie di sicurezza. In questo ciclo di incontri, che ha visto l’attuazione di ben 35 progetti negli ultimi dieci anni – interrotti durante la pandemia e poi ripresi nel 2023 – si è discusso di strategie per il controllo delle frontiere, la prevenzione dell’immigrazione irregolare e il contrasto alla criminalità documentale. Lo riporta il quotidiano tedesco Der Tagesspiegel.Il giornale menziona altri scambi, come l’incontro di alto livello con ladi Hong Kong – nota per la sua durezza nel reprimere manifestazioni pacifiche – e una collaborazione congiunta nel settore militare tra la Bundeswehr e le autorità cinesi.