Allarme in Cina scoperto un nuovo Coronavirus | Può saltare dai pipistrelli agli uomini meglio del Covid

In tempi non sospetti l’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) aveva annunciato che ci sarebbe stata una nuova pandemia, anche se non si sapeva quando. Tra tutti gli infettivologi, i virologi e gli scienziati del mondo l’allerta è massima per scongiurare una nuova pandemia, ma intanto arrivano notizie per nulla rassicuranti dalla, proprio da Wuhan, dove ci fu il primo caso di-19.Una WuhanRecentemente la virologa cinese Shi Zhengli, ribattezzata “Batwoman” per il suo incessante lavoro suldei, ha lanciato l’: sarebbe statounvirus capace di passare direttamente daiall’uomo con estrema facilità. Ilagente patogenoha effetto sugli stessi recettori deldi Wuhan, cioè gli ACE2.