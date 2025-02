Ilrestodelcarlino.it - Alla Camera di commercio c’è il festival dei veleni. Via il segretario Schiavoni, spunta lettera anonima

I giorni deicon il sottofondo della musica del. È stata la settimana più paradossale delladidelle Marche, impegnatissima nella luccicante trasferta sanremese proprio mentre in casa succedeva di tutto. A fare da detonatore è stata la rottura tra il presidente Gino Sabatini e ilgenerale Fabrizio, il cui incarico in scadenza l’11 febbraio non è stato rinnovato. Ma, come scritto nei giorni scorsi, nei corridoili si ipotizzava che ci fosse ancora un margine per ricucire. E invece niente. Anzi: insieme al crescendo sanremese, sono saliti i toni anche nelladi, tanto che il 14 febbraio Sabatini ha inviato unanella posta elettronica di tutti i circa 200 dipendenti con la quale ha chiuso definitivamente la questione, peraltro senza andare per il sottile.