Ilgiorno.it - Alla Biblioteca degli alberi di Milano spunta un girasole “per non dimenticare l’Ucraina e il suo sacrificio”

, 21 febbraio 2025 – Undi metallo alto tre metri opera dell'artista Mauro Seresini è 'fiorito' stamattina, su un terreno di macerie, nelladi. "(Un)forgotten Ukraine - A symbol of hope, a reminder of loss", questo il nome dell'instzione, è stata promossa dRappresentanza della Commissione europea per il Nord Italia e dall’Ufficio del Parlamento europeo a, in collaborazione con Fondazione Cesvi, Factanza Media e Mirror, per mantenere alta l'attenzione sulla guerra ancora in corso e sulla speranza di un futuro di rinascita. Un simbolo potente Il, simbolo dell'Ucraina ed emblema di speranza e resilienza, con quest'opera d'arte rappresenta un messaggio di speranza e un monito: le istituzioni europee e le autorità locali vogliono ricordare che l'Ucraina continua a combattere per difendere la propria libertà e integrità territoriale.