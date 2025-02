Alimenti congelati male nel ristorante | scattano multa e sequestro

Leggi su Corrieretoscano.it

CECINA –in unsequestri e multe. Nell’ambito della campagna dei carabinieri sulla sicurezza degli, i militari del Nucleo antisofisticazione e sanità di Livorno hanno eseguito un’ispezione all’interno di un esercizio autorizzato alla somministrazione dinel Cecinese, in provincia di Livorno.A seguito di un controllo per verificare il rispetto della normativa vigente e prevenire potenziali rischi per la salute pubblica, i carabinieri hanno accertato che all’interno del congelatore dentro il locale cucina erano conservati, destinati alla somministrazione, diversi prodotti alimentari (orate, ragù di carne, funghi, braciole di suino, parmigiana) sottoposti ad arbitrario trattamento della congelazione nonostante sianodeperibili ed espressamente da conservare a temperatura da 0 a +4 gradi centigradi.