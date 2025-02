Ilfattoquotidiano.it - Alì Agca: “Emanuela Orlandi vive come una suora in mano al Vaticano. Lele Mora? Non l’ho mai conosciuto né incontrato”

La smentita è arrivata e anche in tempi abbastanza brevi. Alì, l’uomo che il 13 maggio del 1981 attentò alla vita di papa Karol Woytjla non ha mainé. L’ex agente dei vip ormai da anni lontano dai riflettori, durante un’intervista alle Iene è intervenuto sul caso di: “è viva,in Austria in un convento di clausura. So anche di chi è figlia. Per un periodo ho lavorato con Alì, lo portavo in giro per le televisioni del mondo a fare delle interviste. Perché ha sparato a Wojtyla? Mi ha raccontato tutto ma non posso dirlo”, aveva detto. Ma ora, in un video messaggio, l’ex lupo grigio nega tutto.L’ex terrorista turco, lo ricordiamo, fu condannato per aver sparato due colpi di pistola al Papa dopo il suo ingresso in piazza San Pietro per l’udienza generale del 13 maggio dell’81.