Alessandro Profumo ospite del programma Soul su Tv2000

“Generali? Guerra per il controllo e competitività. Sistema bancario? La tecnologia non risolve tutto, la gente ha ancora bisogno di interagire con le persone”ROMA – “È in atto una guerra per il controllo di Generali o una necessità per essere più competitivi e unirsi? L’uno e l’altro”. Lo afferma, manager, ex ad di Unicredit, Montepaschi e Leonardo adel’, condotto da Monica Mondo, in onda domenica 23 febbraio ore 21 e lunedì 24 febbraio a Radio InBlu2000 ore 21.“Delle banche che oggi sono coinvolte in queste operazioni – spiega– una è Unicredit, una banca che ho creato, e l’altra è MPS, una banca che ho salvato, e poi i manager delle altre due banche che hanno lanciato delle Opas, Bper e Banca Ifis, sono ex Unicredit quindi li conosco tutti piuttosto bene.