Alena Seredova rivela | Non potrei mai festeggiare il Natale con Gianluigi Buffon

In un episodio recente del podcast “Mamma Dilettante”, condotto da Diletta Leotta,ha condiviso dettagli intimi sulla sua vita da madre e sul rapporto con il suo ex marito,. L’ex modella ceca ha parlato con franchezza dei suoi tre figli, Lollo, Dado e la piccola Vivienne, affrontando temi delicati come la separazione e la sua visione della famiglia.La visione disulla famiglia allargataLaha espresso chiaramente il suo disinteresse per il concetto di famiglia allargata. Quando Leotta le ha chiesto se sarebbe stata in grado di condividere un pranzo dicone la sua attuale compagna,ha risposto senza esitazioni: “Non credo al concetto della famiglia allargata. Nonstarci a una tavolata ditutti insieme, perché non sarei onesta, non sarei io”.