Lopinionista.it - Alchimia, emozione e narrazione nel Surrealismo Astratto di Stanislav Riha, lasciando che l’indefinito apra finestre sul visibile

Leggi su Lopinionista.it

Molto spesso un unico linguaggio espressivo non è sufficiente a permettere all’universo creativo di un artista di fuoriuscire in maniera completa e appagante, perché limitandosi arginerebbe quell’interezza narrativa che segna l’unicità, la personalizzazione di uno stile identificabile con l’autore; nella contemporaneità dunque l’evoluzione dei linguaggi stilistici del secolo scorso conduce verso una sinergia, una mescolanza affascinante e aperta all’interazione con ulteriori mezzi di comunicazione e con altre forme d’arte che si vanno a fondere dando vita a una stratificazione espressiva ammaliante proprio per l’originalità che contraddistingue questo tipo di approccio. L’artista di cui vi racconterò oggi mostra una forte attitudine alla sperimentazione, alla necessità di andare oltre gli schemi predeterminati per creare una cifra stilistica in cui la non forma aleggia e volteggia sopra scenari irreali in cui di quando in quando inserisce dettagli di realtà.