Ilgiorno.it - Albaredo Arnaboldi, investita in bici da un’auto: grave 40enne

Campospinoso(Pavia) – Una donna è stata travolta da un'auto oggi pomeriggio, mentre in sella alla suacletta stava percorrendo l'ex statale 617 nel territorio di, in provincia di Pavia. Laè stata subito soccorsa dagli operatori del 118 che l'hanno trasportata in ambulanza al Policlinico San Matteo di Pavia. Le sue condizioni sono gravi. Alla guida della vettura c'era un'anziana di 77 anni. Dai primi accertamenti sembra che abbia perso il controllo dell'auto a causa di un malore. La, dopo essere finita sul cofano dell'automobile, è stata sbalzata a diversi metri di distanza. L'auto ha invece concluso la sua corsa in un campo che fiancheggia la strada.