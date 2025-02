Bergamonews.it - Al Villaggio degli Sposi nasce il frutteto di quartiere

Bergamo. La Giunta comunale ha rinnovato la convenzione con l’associazione Aps Per ilper la gestioneorti collettivi di via delle Cave e via Cavalli, a cui si aggiunge la realizzazione e gestione di un nuovodiall’interno del Parco delle Api al. “Un progetto che durerà tre anni e che – si legge in una nota – rafforza l’impegno dell’amministrazione nella valorizzazione del verde urbano e della sostenibilità”.Il regolamento per la concessione di orti urbani, all’articolo 1, sottolinea il ruoloorti urbani, collettivi e didattici nel diffondere la cultura del verde e dell’agricoltura biologica, nel riqualificare aree abbandonate e nel favorire coesione sociale e cittadinanza attiva. Gli orti rappresentano anche un’opportunità per riscoprire i valori della produzione locale, promuovere la biodiversità e sensibilizzare i cittadini al rispetto dell’ambiente.