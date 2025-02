Ai ferri corti con Conceicao | esonero o cessione del big

Leggi su Sportface.it

Nonostante la vittoria della Supercoppa Italiana le cose in casa Milan non sono poi migliorato così tanto dall’addio di Paulo Fonseca.rischi di fare la stessa fine del suo predecessore: c’è l’aut aut. L’avventura di Sérgioal Milan si è trasformata rapidamente da promessa di rinascita a banco di prova durissimo, culminando in una Champions League da incubo. Subentrato a Paulo Fonseca a fine dicembre 2024, il tecnico portoghese aveva subito acceso gli entusiasmi, regalando ai rossoneri una Supercoppa Italiana conquistata con ai danni di Juventus e Inter. Ma l’Europa, come spesso accade, non ha fatto sconti. Gli ottavi di finale contro il Feyenoord, squadra contro la quale il Milan è inciampato già all’andata, hanno sancito l’eliminazione dei rossoneri e provocato non pochi malumori.