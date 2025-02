Ilrestodelcarlino.it - Agguato in San Mamolo, nel video le urla e gli attimi prima del pestaggio

Bologna, 21 febbraio 2025 – “Il mio assistito ha ricevuto subito tanta solidarietà, ma adesso non mancano le pressioni e le minacce da soggetti che lo hanno preso di mira”. L’avvocato Rocco Cariglino assiste Giancarlo Gregori, il professore di musica pestato nell’androne di casa, in via San Vittore, da un ragazzino sedicenne che era salito fino al suo pianerottolo, accompagnato da altri cinque amici. “In questa vicenda – spiega Cariglino – si sta spostando l’attenzione dalla gravità di quanto accaduto: un minorenne che entra in un palazzo privato assieme ad altri giovanissimi e aggredisce una persona a casa sua”. Una circostanza accertata dalla Squadra mobile, che ha individuato il giovanissimo violento, un sedicenne, adesso indagato per lesioni. C’è un, agli atti delle indagini, che descrive attimo per attimo l’escalation di violenza.