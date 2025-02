Aggrediscono gli steward durante Roma-Porto | arrestati 6 tifosi portoghesi

Leggi su Ilfaroonline.it

, 21 febbraio 2025 – Prosegue senza eccezione la strategia di tolleranza zero all’interno dello Stadio Olimpico contro ogni forma di illegalità. Immediata la risposta della Questura diagli episodi di intemperanza registratisi ieri sera, nel corso dell’incontro di Europa League, quando, scattato il secondo goal della squadra locale, un gruppo di supportersghesi, nell’intento di scavalcare la vetrata della tribuna Monte Mario per raggiungere la tifoseria giallo rossa, si sono scontrati contro il cordone di separazione composto daglis aggredendoli fisicamente per vincere la loro resistenza. L’intervento sugli spalti del personale di polizia in servizio e di un contingente della forza pubblica ha consentito di rispristinare velocemente una situazione di normalità e di scongiurare ogni deriva di illegalità.