Aggredisce due bambini di uno e due anni arrestata maestra d’asilo

L’incubo all’asilo, con unaaccusata di violenza sui. Colpiti in modo duro due piccoli di uno e dueUn’ombra inquietante si addensa su un asilo nido. Unaè accusata di aver aggredito duemolto piccoli. L’episodio è avvenuto lo scorso dicembre. Secondo le prime ricostruzioni, l’educatrice avrebbe colpito alla testa una bambina di un anno. Poi, non contenta, avrebbe preso a calci un’altra piccola di due.duedi uno e due– Cityrumors.itFortunatamente, le vittime non hanno riportato ferite gravi, ma l’accaduto ha inevitabilmente lasciato comunque un segno profondo. A segnalare l’accaduto al padre e la madre di una delle bambine è stato un altro membro dello staff dell’asilo nido.Questi, infatti, avrebbe addirittura assistito alla scena all’interno di un asilo nido di Nagoya, in Giappone, rimanendo senza parole e facendo rapporto subito dopo.