Liberoquotidiano.it - Affari tuoi, Gaetano "zotico e ignorante": clamorosi insulti a partita in corso

Cervo da Recale provincia di Caserta consulente assicurativo SERIO ci mancherai". I telespettatori di, il quiz show dell'access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino, sono per metà in festa e per metà in lutto. Il concorrente di venerdì sera infatti è il mitico, forse il pacchista più amato in virtù della sua simpatia e "bersaglio" preferito dello stesso De Martino, che lo ha spesso coinvolto nei suoi siparietti e nei suoi trascinanti balletti in studio. Su X, ain, i commenti sono quasi tutti di grande sostegno al concorrente, un autentico beniamino. Anche se c'è qualcuno che non nasconde una certa freddezza. "Simpaticissimo eh, ma come ha fatto a diventare consulente assicurativo questo che non ha capito bene neanche come si gioca?", scrive un telespettatore sui social.