Affari Tuoi, Angelo della Basilicata si porta a casa 75.000 euro ma prima rischia di perdere tutto

La puntata del 20 febbraio diha visto trionfare il simpaticissimodalla. Ecco che cosa è successo. La scorsa puntata di, quella andata in onda il 20 febbraio 2025, è stata un grande successo in quanto ha visto trionfare un ragazzo. Come sempre, il programma è iniziato alle 20.35 e ha visto l'ingresso in studio di Stefano De Martino e poi del concorrente scelto, ovvero. Non si tratta di certo di un volto sconosciuto perché il ragazzo proveniente da Avigliano, in provincia di Potenza, compare in studio da più di 20 puntate. Di lui sappiamo che gestisce unadi riposo con il fratello e il suo obiettivo è quello di .