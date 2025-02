Zonawrestling.net - AEW: Tony Khan avrebbe “ghostato” Shane McMahon dopo l’incontro dell’anno scorso

La scorsa estate, WrestleTalk e Fightful hanno svelato in esclusiva un incontro segreto avvenuto traall’aeroporto di Arlington, in Texas. Un meeting i cui contenuti sono rimasti segreti, ma che ha dato il via a speculazioni su un potenziale debutto del figlio di Vince in AEW, con alcuni fan che addirittura avevano teorizzato la possibilità che ci fossedietro alla guerra dei Death Riders alla federazione di Jacksonville. E invece, a distanza di oltre sei mesi, tutto sembra solo un ricordo e nulla si è concretizzato.vittima di ghosting?Nella giornata di oggi, è arrivato un aggiornamento in merito da parte dell’ex commentatore WWE Jonathan Coachman, che, all’interno del Choach & Bro Show condotto da lui e JDFromNY, ha svelato l’esito del, conchesmesso di dialogare conche questi aveva fatto delle richieste assurde per entrare a far parte della AEW.