AEW | Mercedes Moné mette fine al Moné Muppet e punta alla prossima sfida!

ha ufficialmente chiuso il capitolo del, e ha voluto chiarire una cosa: in AEW c’è spazio per una sola vera star.L’attuale TBS Champion ha affrontato la sorprendente ascesa del pupazzo nella sua newsletter, riflettendo su come la creazione ironica di Harley Cameron sia diventata un successo immediato. “Questo piccolo pupazzo ha davvero preso vita propria. Diciamocelo, non mi somiglia affatto, ma sa come intrattenere!”Ciò che è nato come un semplice scherno di Cameron nei confronti disi è rapidamente trasformato in un fenomeno virale, con segmenti delche hanno dominato i social media. Tuttavia, dopo la vittoria disu Cameron a AEW Grand Slam in Australia, la campionessa ha voluto porrequestione in modo definitivo. “E a Grand Slam! Quel pupazzo ha avuto i suoi momenti, ma l’ho calciato così forte che è praticamente volato all’indietro!”Un tributo a Yoshihiko: il curioso omaggio diha persino paragonato il momentoleggendaria bambola gonfiabile Yoshihiko della DDT, affermando che era un modo per renderle omaggio.