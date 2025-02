Quotidiano.net - Adolfo Urso inaugura la Casa del Made in Italy a Trento per lo sviluppo economico

Il ministro dellohato, nell'ambito di una breve cerimonia con i rappresentanti delle istituzioni e delle organizzazioni economiche provinciali, ladelindi, ricavata negli spazi dell'edificio delle Poste italiane di via Trener. Si tratta, a quanto riferito dallo stesso ministro in conferenza stampa, di un "luogo di confronto con istituzioni locali, imprese, Camera di commercio, sindacati e enti locali, per coordinare attività die imprenditoriale per favorire la competitività". "Questa è la 15/ata. Arriveremo a coprire tutte le province. In ognic'è uno sportello dedicato a imprese e istituzioni per comunicare con il Ministero. Le imprese avranno qui un punto di ascolto e di contatto per assistenza e informazioni, supporto e accesso agli strumenti messi a disposizione da Stato e dalle Regioni", ha aggiunto, precisando che la prossima settimana verràta ladelina Bolzano.