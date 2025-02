Juventusnews24.com - Adeyemi Juve è una partita apertissima: in estate pronto un nuovo assalto! Le novità su prezzo e concorrenza

di RedazionentusNews24è una: inun! Lesuriguardanti l’attaccante tedescoArrivano aggiornamenti molto importanti per quanto riguarda il possibile futuro di Karim, che nell’ultima sessione invernale ha declinato la proposta del Napoli rimandando la decisione a giugno.Il mercato, che già la scorsaaveva fatto un tentativo per lui, èa tornare alla carica. Il Borussia Dortmund lo valuta 40 milioni di euro, una cifra alta ma coerente col valore del giocatore. Occhio alladel Napoli, che non ha ancora definitivamente mollato. Lo riporta Tuttosport.Leggi suntusnews24.com