Ilrestodelcarlino.it - Addio all’elettricista Gualerzi. Ucciso da una malattia a 56 anni

Grande dolore a Bibbiano ha suscitato la notizia della prematura morte dell’elettricista William. Aveva 56si è spento, a causa di una grave, nella sua abitazione di Bibbiano. "William lavorava come artigiano elettricista – dice la moglie Monica –. Aveva 19quando aveva iniziato ad esercitare questa professione assieme al padre. Ha lavorato fino allo scorso 23 dicembre. Era conosciuto per la sua attività che svolgeva, da tantissime famiglie, non solo a Bibbiano, ma anche in altri paesi del territorio della Val d’Enza. William era una persona buona. Era anche appassionato di ciclismo che praticava a livello amatoriale". Numerosi i messaggi di vicinanza che sono subito arrivati ai famigliari. Il 56enne lascia la mamma Virginia, il papà Luciano, la moglie Monica, i figli Christian e Giada, la suocera, il cognato, la cognata e gli altri parenti.