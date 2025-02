Dayitalianews.com - Addio al piccolo Cesare Zambon, il bambino affetto da una malattia rara che aveva commosso l’Italia

Leggi su Dayitalianews.com

Non ce l’ha fattadi 6 anni di Conegliano, in provincia di Treviso,da neurofibromatosi. La sua storia era documentata quotidianamente dalla madre Valentina Mastroianni nel blog “La storia di”, poi diventata un libro. Ilera diventato un simbolo di speranza e di forza per tutti i bambini affetti da malattie rare, ma purtroppo è sopraggiunta la morte a porre fine alla sua breve vita.La storia diLareso cieco ilprovocato la formazione di masse tumorali. Col tempo le sue condizioni si sono aggravate e così i genitori hanno deciso di trasferirsi a Genova per ricoverarlo all’ospedale pediatrico Gaslini e garantirgli le migliori cure possibili. In tutto questo tempo la mamma ha continuato a sensibilizzare l’opinione pubblica sulle malattie rare, aggiornando il suo blog dove ha raggiunto oltre 300.