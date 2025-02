Thesocialpost.it - Addio ad Alice Hirson, l’attrice di Dallas: aveva 95 anni

, celebre attrice statunitense nota per i suoi ruoli iconici in serie televisive di successo, si è spenta all’età di 95per cause naturali. La notizia della sua scomparsa è stata confermata dal figlio, David, al sito specializzato ‘The Hollywood Reporter’.era ricoverata in ospedale da oltre un anno.Una carriera tra soap opera e serie di cultoDal 1969 al 1993,ha avuto un’importante carriera nel mondo delle soap opera, interpretando ruoli chiave in diverse produzioni televisive. Tra le sue apparizioni più memorabili si annoverano il personaggio di Stephanie Martin in ‘Ai confini della notte’ della CBS, Marsha Davis in ‘Another World’ e nel suo spin-off ‘Somerset’, Eileen Siegel in ‘Una vita da vivere’ e la signora Van Gelder in ‘General Hospital’.