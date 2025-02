Movieplayer.it - Addio a Alice Hirson, star di Dallas e General Hospital

Leggi su Movieplayer.it

Veterana delle soap opere, l'attrice ha recitato in molte produzioni per il piccolo schermo., volto noto del piccolo schermo per aver recitato in soap opere molto famose, è scomparsa all'età di 95 anni. L'attrice è morta giovedì per cause naturali al Motion Picture & Television Country House anddi Woodland Hills.era ricoverata nella struttura da circa un anno e l'annuncio della sua morte è stato dato a THR dal figlio David. Dal 1969 al 1993, l'attrice ha partecipato a diverse soap opere molto conosciute tra gli amanti del genere. I ruoli più famosi diIn particolare,era conosciuta per il ruolo della confidente di Miss .