Ilgiorno.it - Acrobazie proibite con la motoslitta postate sui social: maximulta a quattro bergamaschi

Carona, 21 febbraio 2025 – Una bravata pericolosa che hanno voluto celebrare sui. Proprio quella notorietà li ha fatti finire nei guai.uomini tra i 30 e i 40 anni, residenti in Valle Brembana, sono stati pizzicati mentre con le motoslitte solcavano la neve, facendo gimkane pericolose, in alta quota, ai Laghi Gemelli, salendo da Roncobello, e sul lago del Diavolo, in territorio di Carona. Vietato per almeno tre motivi: il Parco delle Orobie è zona protetta e tutelata, i rumori possono danneggiare l’avifauna (in questo momento anche in letargo) e le motoslitte non possono avventurarsi per pascoli, al di fuori delle strade agrosilvopastorali. Complessivamente saranno erogate sanzioni amministrative per circa 2mila euro. Gli episodi che hanno portato alla denuncia risalgono al 17 gennaio e al 15 febbraio.