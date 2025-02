Messinatoday.it - Acquisto di bicicletta o monopattino, bonus fino a 565 euro: ecco per chi e come fare

Leggi su Messinatoday.it

Il servizio Mobilità Urbana, nell'ambito del progetto di mobilità sostenibile, finanziato dal Ministero dell'Ambiente, rimborsa il 50 per cento del prezzo sostenuto per l'di unaad un massimo di € 565,00, o per unad un massimo di € 260,00.Tutti i.