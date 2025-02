Dayitalianews.com - Acireale, ai domiciliari un 50enne per furto in abitazione

Leggi su Dayitalianews.com

La Polizia di Stato diha dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa della misura cautelare degli arrestiemessa dal Gip di Catania nei confronti di un uomo di 50 anni.Le indagini, coordinate da quest’Ufficio ed eseguite da personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di, compendiano gli esiti di un’attività scaturita dalla richiesta d’intervento, effettuata il 30 ottobre 2024, dai proprietari di una villetta, sita nella frazione acese di Pennisi, in ordine ad una segnalazione dipresso la loro, a seguito del quale subivano la sottrazione di diversi oggetti di valore, fra cui un orologio Rolex e un prezioso braccialetto di brillanti, per un danno economico complessivo quantificabile in circa 20 mila euro.Dalla visione delle immagini registrate dalle videocamere installate nella zona, si riusciva a ricostruire la dinamica del fatto , individuando due persone travisate, nell’atto in cui, dopo avere tagliato parte della recinzione della villa e dopo avere forzato la finestra di una stanza, si introducevano all’interno dell’e successivamente , grazie alle indagini tecniche effettuate dalla Polizia Scientifica sull’infisso oggetto di effrazione, si rilevava un’impronta palmare risultata corrispondere a quella di un soggetto catanese, in passato già indagato per reati contro il patrimonio, ovvero il suindicato odierno prevenuto .