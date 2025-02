.com - Achille Lauro, il brano Incoscienti giovani è il più trasmesso dalle radio

debutta in testa alla classifica dei brani più trasmessiconDopo un Sanremo che lo ha visto protagonista sul palco dell’Ariston e fuori, tra performance indimenticabili e bagni di folla ad accoglierlo,segna un nuovo record e vola in vetta alla classifica EarOne guadagnandosi il primo posto a dieci giorni dalla release: il suoè il più.Il successo prosegue anche sulle piattaforme con oltre 11 milioni di streaming e il videoclip girato alla Fontana di Trevi con Celeste Dalla Porta, grande omaggio alla città di Roma, ha raggiunto più di 5 milioni di views. Un nuovo successo che si aggiunge a quello già segnato con Amore disperato, diventato oramai un classico nel repertorio di, che ha dominato le classifiche per ben tre mesi dall’uscita aggiudicandosi il disco di Platino.