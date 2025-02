Quotidiano.net - Acerra, la corsa del papà con la piccola Giulia nei video dell’ospedale: cosa c’è che non torna

Napoli, 21 febbraio 2025 - Lain ospedale del 24enne Vincenzo Loffredo con latra le braccia è stata immortalata dalle telecamere disorveglianza della clinica Villa dei Fiori di. Sono gli ultimi istanti di vita della bimba di nove mesi che - secondo il racconto del padre, indagato a piede libero per omicidio colposo - nella notte tra sabato e domenica è stata aggredita dal pitbull di famiglia mentre dormiva sul lettone dei genitori. Eccononnel caso di, o tanti punti oscuri: dall’appartamento ripulito dal sangue ai risultati dell’autopsia in contrasto col racconto del. Le immagini al vaglio:cercano gli inquirenti Secondo quanto si apprende, anche queste immagini sono al vaglio degli inquirenti, così come quelle delle telecamere disorveglianza del Comune die di edifici privati posizionate nel poloso quartiere Ice Snei, dove laviveva insieme ai genitori.