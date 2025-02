Lopinionista.it - Acerbo (Prc): “Andrò alla manifestazione proposta da Conte”

ROMA – “Sepropone unacontro la guerra, l’aumento delle spese militari e le politiche antipopolari del governo Meloni ci saremo. Noi in piazza contro la guerra in Ucraina e il genocidio in Palestina ci andiamo quasi ogni settimana e quindi non posso che giudicare positivamente ladel M5S. Da antifascisti e antiliberisti siamo nemici di Trump ma riteniamo folle continuare a sostenere il bellicismo degli orfani di Biden che hanno perso ogni residua credibilità con il sostegno ai crimini di Netanyahu”. Così Maurizio, segretario nazionale del Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea.“Giusto ritrovarsi in piazza per chiedere che l’Italia e l’Europa facciano una politica di pace, quella dell’articolo 11 della Costituzione. Dovremmo relazionarci a Brasile e Cina per rilanciare il multilateralismo, il rispetto del diritto internazionale e la riforma dell’Onu.