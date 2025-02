Quotidiano.net - Accordo sui minerali con gli Stati Uniti: firma imminente di Zelensky

L'suidell'Ucraina meridionale saràto "a brevissimo termine" dal presidente ucraino Volodymyr. Lo ha detto il consigliere per la sicurezza nazionale americana Mike Waltz. "Per il Paese è vantaggioso. Cosa c'è di meglio di avere una partnership commerciale con gli?", ha aggiunto il funzionario alla conferenza dei conservatori in corso a Washington dopo aver parlato dello status dei negoziati di pace. "Lo vedrete nei prossimi giorni", ha aggiunto Waltz.