Agi.it - Accoltellato per rapina fuori da un centro commerciale a Milano, grave un 16enne

Leggi su Agi.it

AGI - Unè stato soccorso in serata dopo essere stato- poco prima delle 21, in via Pier Paolo Pasolini - all'esterno delMerlata Bloom, alla periferia nord ovest di. Il giovane è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda. L'aggressione sarebbe maturata nel corso di un tentativo dida parte di un gruppo di altri giovani. Dopo avere accerchiato il giovane, ora ricoverato epericolo di vita, una 'gang' di almeno cinque individui avrebbe cercato dirlo del monopattino e del cellulare. Alla reazione delsarebbero seguite le coltellate che lo hanno raggiunto alla testa e alla schiena. Sono in corso le ricerche degli autori dell'aggressione, fuggiti prima dell'arrivo delle volanti.