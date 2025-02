Ilgiorno.it - Accoltellato a 19 anni per rapina. Colpito a testa e schiena dal branco

di Nicola Palma e Marianna VazzanaMILANOL’aggressione qualche minuto prima delle 21 di ieri, a due passi dagli ingressi del centro commerciale Merlata Bloom. In cinque contro uno perre lo smartphone e il monopattino elettrico a un ragazzo di 19. I fendenti che colpiscono la vittima alla, allae a una mano. L’ambulanza in via Pasolini e la corsa al Niguarda, dove il ragazzo viene ricoverato in codice rosso per gli squarci in più parti del corpo. L’intervento immediato della polizia e le indagini per risalire alin azione. Il raid è andato in scena nel quartiere residenziale di Cascina Merlata, al confine tra Milano e Rho. Stando alle primissime informazioni, ancora in cerca di una conferma ufficiale, il diciannovenne, nato in Italia da genitori immigrati, è stato accerchiato da un gruppo di giovani, descritti come verosimilmente di origine nordafricana.