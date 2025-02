Ilrestodelcarlino.it - Accademia Acrobatica, vent’anni di successi

L’festeggiadi attività e si conferma una delle più importanti strutture a livello nazionale nel settore del turismo abbinato allo sport. Era infatti il 2005 quando Giampaolo Ciavolella e Franca Casadei misero piede, per la prima volta, nella colonia "Sole Mare" sul lungomare di viale Colombo nella zona di Ponente. Giampaolo e Franca in precedenza avevano organizzato dei camp di ginnastica, riempiendo diverse strutture ricettive del territorio. "Il numero di presenze aumentava di anno in anno – racconta la Casadei – e così decidemmo di occuparci direttamente anche dell’accoglienza, ristrutturando il vecchio edificio per dar vita all’". La scelta del filone sportivo non è stata casuale, perché Franca è stata una ginnasta di buon livello, docente di artistica molto apprezzata e direttrice regionale di giuria per la Federazione Italiana di Ginnastica, mentre Giampaolo è stato un atleta impegnato a livello nazionale nell’atletica leggera, pallamano e lotta greco romana; ha vissuto un’esperienza alla Uisp prima di assumere il ruolo di direttore tecnico della ginnastica generale dell’Emilia-Romagna e responsabile nazionale dei segretari di gara per la Federazione.