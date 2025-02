Lanazione.it - AC e la Polizia Municipale: "Ritorno al futuro"

AC Pistoia ancora una volta a sostegno delladi Pistoia. Da tempo, ormai, l’Automobile Club Pistoia collabora con laLocale a numerose iniziative, eventi e progetti legati al tema dell’educazione stradale, della viabilità e della mobilità sostenibile. La prossima collaborazione tra le due realtà è prevista per fine febbraio, con il nuovo seminario di alta specializzazione organizzato dal Comando delladi Pistoia e rivolto agli addetti ai lavori. “al” è il nome dell’evento sul controllo del territorio e sicurezza urbana previsto per venerdì 28 febbraio, a partire dalle ore 9. Un evento formativo e informativo, destinato a tutti gli operatori delle forze di, che si terrà al Grand Hotel Villa Cappugi (in via di Collegigliato) e al quale prenderanno parte esperti provenienti da tutta Italia.