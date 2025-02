Screenworld.it - Abracadabra, la spiegazione del testo della nuova canzone di Lady Gaga (già virale sui social)

Leggi su Screenworld.it

Dopo l’incredibile successo di Die with a Smile con Bruno Mars e di Disease,torna a scalare le classifiche musicali con, il nuovo singolo (giàsu TikTok e Instagram) tratto dal suo attesissimo nuovo album Mayhem. Rilasciato il 3 febbraio 2025, il brano è stato subito apprezzato da fan e critica, venendo elogiato per il suoprofondo e per il suo ritmo ipnotico. Ma di cosa parla?Come dichiarato dain un’intervista con Elle, laparlasfida di vivere, di affrontare la notte e trovare la magia nella perseveranza. Il brano inizia conche ripete per quattro volte la formula magica “”. L’uso di questa parola non è casuale: affonda le radici in tradizioni esoteriche e gnostiche, legate alla creazione e alla trasformazione.