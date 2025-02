Sport.quotidiano.net - Abili e arruolati invece Awua e D’Orazio, che hanno scontato il turno di squalifica e sono pronti a dare il proprio contributo. Ricorso respinto, restano i tre turni per Molina

Niente da fare per(nella foto). La Corte di Appello Federale haildella Spal, che aveva chiesto la riduzione delladell’attaccante argentino, espulso nel corso del match contro la Virtus Entella in seguito a un contatto con Di Mario. Il club biancazzurro era convinto di poter ottenere lo sconto di una giornata, che avrebbe permesso adi tornare in campo sabato 1 marzo a Pescara., idi stop per l’ex centravanti della Vis Pesarotre, quindi mister Baldini potrà tornare a inserirlo nella lista dei convocati soltanto venerdì 7 marzo contro l’Arezzo. Per il resto, c’è molta curiosità per le scelte dell’allenatore in vista dello scontro diretto di domani col Campobasso. Proseguirà col 4-3-3, con conseguente staffetta tra Antenucci e Karlsson al centro dell’attacco e due attaccanti esterni, oppure modificherà l’assetto con l’obiettivo dimaggiore solidità alla seconda difesa più battuta del campionato? Rispetto a domenica scorsa potrà contare sul rientro di Arena, che però prevedibilmente non sarà al top della condizione.